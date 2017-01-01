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Amed Sportif'e ceza geldi



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlere, seyircisiz oynama ve para cezası geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun verdiği cezaya göre, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Diyarbakır'da oynanan Spor Toto 2. Lig Play Off yarı final rövanş maçında çıkan olaylardan dolayı seyircisiz oynama ve para cezası verildiği kaydedildi. Kurulun aldığı karar şöyle:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 16.05.2017 tarihinde Seyrantepe Spor Kompleksinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler -B.Ş. BLD. Erzurumspor Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 3.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusu Okan Dernek'in, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 1.800.-TL para cezası ile cezalandırılmasına."

(MÇ-MP-Y)



25.05.2017 13:16:25 TSI

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