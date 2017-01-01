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Düzce TTO, sanayicilerle üniversite temsilcilerini buluşturdu



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Teknopark, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi ve Düzce TSO tarafından, KOSGEB işbirliğinde sanayi firmalarına yönelik "KOSGEB-TÜBİTAK TEYDEB AR-GE Destekleri Bilgilendirme Günü" düzenlendi.

Düzce'de proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, yeni Ar-Ge proje ortaklıkları başlatılmasının desteklenmesi ve Ar-Ge proje başvurularının arttırılması için sanayi firmalarına yönelik "KOSGEB-TÜBİTAK TEYDEB AR-GE Destekleri Bilgilendirme Günü" gerçekleştirildi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, sanayi firmalarına yönelik KOSGEB-TÜBİTAK TEYDEB AR-GE destekleri anlatılarak girişimcilerin merak ettikleri konular hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Programa Düzce Teknopark İşletme Koordinatörü Uzman Emrah Yılmaz, Düzce TTO üniversite-sanayi İşbirliği Uzmanı Özge Özkan, KOSGEB Düzce İl Müdürü Arif Torun ve Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur'un sunum yaptığı toplantıya öğrenciler, girişimci adayları ve firma temsilcileri katıldı. Düzce Teknopark'ın kısa bir tanıtımının yapıldığı programda, firma sahipleri ve sanayicilere Teknopark ile işbirliği yapmaları durumunda hangi tür destek ve teşviklerden faydalanabilecekleri konusunda bilgiler aktarıldı.

Bilgilendirme toplantısında konuşan KOSGEB Düzce İl Müdürü Arif Torun, geçen yıllara göre bu yıl kendilerine daha çok başvuruda bulunulduğunu belirterek firma sahiplerinin ve girişimcilerin eskiye nazaran daha bilinçli hareket ettiklerine dikkat çekti. KOSGEB'in iş adamlarına ve sanayicilere sağladığı destek programlarından da bahseden Torun, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Programın son konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur; Kamu-Üniversite-Sanayi-İşbirliği'nin (KUSİ) önemine değinerek yapılan ve yapılacak olan bu işbirliklerinin en üst seviyeye çıkartılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'yi ileri teknoloji üssü haline getirmek için bu işbirliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Uygur, Düzce Üniversitesi'nin birçok firma ve sanayi temsilcileriyle ortak çalışmalar yaptığını belirterek sanayicilerden ve girişimcilerden gelecek tekliflerin her zaman değerlendirileceğini sözlerine ekledi. Prof. Dr. İlyas Uygur, programı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

(TT-GY-Y)



25.05.2017 13:16:46 TSI

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