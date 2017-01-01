Derebucak'ta kursiyerler el emeği göz nurlarını sergiledi
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KONYA (İHA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, kursiyerler ele emeği, göz nuru dökerek hazırladığı çalışmaları yılsonu sergisi ile halkın beğenisine sundu.
Derebucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ilçeye bağlı Gencek Mahallesi'nde açtığı 2016-2017 dönemi el sanatları ve giyim kursu tamamlandı. Kursun sona ermesinin ardından Gencek Mahallesi eski belediye binasında yıl sonu sergisi açıldı. Yoğun ilgi gören sergide, kursiyerler eğitim döneminde el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı çalışmalarını gözler önüne serdi.
Serginin açılış törenini, Derebucak Belediye Başkan Vekili Osman Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Karatepe, Emniyet Amiri Zühtü İztaş birlikte gerçekleştirdi. Ardından katılımcılar ve davetliler sergiyi gezerek, usta öğretici Naciye Gedik'ten sergilenen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Açılışa, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Kemal Savdır, İlçe Müftüsü Abdullah Özmen, Hastane Müdürü Mehmet Canıtez, daire amirleri, vatandaşlar katıldı.
(ARÖ-AH-Y)
25.05.2017 13:17:00 TSI
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