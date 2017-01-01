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Bin çocuk geleceğin meslekleri için ücretsiz eğitilecek

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:17
Bin çocuk geleceğin meslekleri için ücretsiz eğitilecek
Bin çocuk geleceğin meslekleri için ücretsiz eğitilecek
- 3B tasarım, kodlama ve robotik okur-yazarlık becerilerini geliştirmek için ücretsiz eğitimler başlıyor
- Espark'ın onuncu yılında çocukların geleceği programlanıyor
- Espark AVM Müdürü Gökay Uzar,
- "Çocuklara geleceğin mesleklerini tanıtıyoruz"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Burak Tekin - Muhammed Emin Beytül
ESKİŞEHİR (İHA) - ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM, Bilişim Garaj Akademisi'yle (BGA) iş birliği yaparak geleceğin meslekleri için çocukları yetiştiriyor.
10'uncu yıl dönümü kutlamalarında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atan ESPARK, bin çocuğa geleceğin meslekleri olan 3B tasarım, kodlama ve robotik okur-yazarlık becerilerini geliştirmek için ücretsiz olarak eğitim vermeye başlıyor. Bu proje ile çocukların geleceğinde yeni ufuklar açılmasına olanak sağlanacak. Geleceğin yazılımcılarına AVM içinde özel bir çalışma alanı hazırlayan Espark, bu eğitimleri bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunacak. ESPARK, bilişim ve teknoloji alanında gençleri eğitmenin gerekliliğinden yola çıkarak, Eskişehir ve çevresinde yaşayanlar için çeşitli farkındalık oluşturan projeler üretmeye, şehrin ve insanın gelişmesine katkı sunmaya devam edecek.

"Çocuklara geleceğin mesleklerini tanıtıyoruz"
Gerçekleşen sosyal sorumluluk projesi ile ilgili konuşan Espark AVM Müdürü Gökay Uzar, "Bu sene Espark'ın 10'uncu yılı olması sebebi ile biz her sene yaptığımız aktivitelerin çok daha üstüne çıkarak çok büyük, çok farklı bir sosyal sorumluluk projesine imza atmak istedik. Bu sene biliyorsunuz aslında gündemimiz Endüstri 4.0. Endüstri 4.0 olduğu için bizim de bu konuda çocuklarımıza, geleceğimize ne katkı sağlayabileceğimiz konusuna odaklanmak istedik. Şuanda arkamda gördüğünüz sınıfta çocuklarımız dijitalleşme ile ilgili kapıyı aralıyorlar aslına bakarsanız. Biz bu sene bin çocuğa dijitalleşme ile ilgili bilgi aktaracağız. Onlara geleceğin mesleklerini tanıtacağız. Hem ebeveynlerine hem de kendilerine dijital dünyanın kapılarını aralayacağız" dedi.
Proje eğitimi alan Üzümnaz Sevinç ise, kendi yazılımlarını yapmayı öğrendiklerini ifade ederek, "Bu yazılımı büyüdüğümüzde ülkemizin de gelişebilmesi için aynı zamanda telefona bağımlı kalmamak için yapıyoruz. Daha önceden böyle bir şey hiç yapmadım, ama bu yazılımı yaptıktan sonra devam etmeyi düşünüyorum. İlerde atom mühendisi ya da doktor olmak istiyorum" şeklinde konuştu.
(BRK-MET-Y)

25.05.2017 13:17:34 TSI
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