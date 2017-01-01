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Konut projesi kontrol ihalesi yapıldı



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KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin Gültepe şantiye alanına kat karşılığın yapılacak konutların kontrolü için ihale yapıldı.

Yaklaşık maliyeti 930 bin 160 lira olan ihaleye 5 firma katıldı. Kat karşılığı yapılacak konut, ticari ve sosyal alan projesini baştan sona İzmit Belediyesi adına kontrol edecek. İhalede en yüksek teklif 1 milyon 574 bin lira olurken, en düşük teklif ise 756 bin lira oldu. Komisyon, teklifleri değerlendirip işi alan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

İzmit Belediyesi'nin kat karşılığı Gültepe'de yaptıracağı konutlar, İzmit'te son yıllardaki en büyük konut projelerinden biri olacak. Yapılacak 433 konutun yüzde 26'sının İzmit Belediyesi'ne verileceği proje kapsamında 48 dönümlük alanda 24 blok halinde 70 adet 1+1, 178 adet 2+1, 116 adet 3+1, 30 adet 3+1 dubleks, 30 adet 4+1 dubleks ile 9 adet bağımsız villa yapılacak. Kat karşılığı yaptırılacak bloklardan birinin altında 18 adet iş yeri, 1 adet fırın, içerisinde havuz, spa, sağlık, kafeterya, restoran ve market bulunan sosyal tesisi yer alacak.

(GY-Y)



25.05.2017 13:18:53 TSI

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