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Yunus Emre Ülkü Ocağı'ndan anlamlı ziyaret

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:21
Yunus Emre Ülkü Ocağı'ndan anlamlı ziyaret
Yunus Emre Ülkü Ocağı'ndan anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesini ziyaret etti.
Ziyaret esnasında, ilerleyen günlerde Eskişehirli şehitler anısına, Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı'nın düzenlemeyi düşündüğü fotoğraf sergisi hakkında istişarelerde bulunuldu. Ayrıca dernekte bulunan şehit anneleri ile sohbet edilirken, Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağının her zaman yanlarında olduklarını belirti. Ziyaret sonunda Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı üyeleri, şehit annelerine ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanına ve yönetimine teşekkür etti.
(ÇAĞ-MET-Y)

25.05.2017 13:21:57 TSI
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