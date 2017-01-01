YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunus Emre Ülkü Ocağı'ndan anlamlı ziyaret

Yunus Emre Ülkü Ocağı'ndan anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında, ilerleyen günlerde Eskişehirli şehitler anısına, Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı'nın düzenlemeyi düşündüğü fotoğraf sergisi hakkında istişarelerde bulunuldu. Ayrıca dernekte bulunan şehit anneleri ile sohbet edilirken, Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağının her zaman yanlarında olduklarını belirti. Ziyaret sonunda Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı üyeleri, şehit annelerine ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanına ve yönetimine teşekkür etti.

(ÇAĞ-MET-Y)



25.05.2017 13:21:57 TSI

NNNN

