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SATSO 7. Meslek Komitesi piknikte buluştu



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyet gösteren ve çoğunluğunu iklimlendirme sistemleri ve sıhhi tesisatçıların oluşturduğu 7. Meslek Komitesi, meslek grubu üyelerine yönelik bir piknik düzenledi.

Poyrazlar Gölü Piknik alanında düzenlenen etkinliğe meslek grubuna bağlı yaklaşık 100 üye iştirak etti. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul'un da katıldığı etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Komite Başkanı Doğan Çatalbaş, başta Başkan Kösemusul olmak üzere Yönetim Kurulu, Meclis, komite ve meslek grubu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Çatalbaş, "Üyeleri ile her zaman iletişimde olan ve etkinlikler düzenleyen komitemiz sektör temsilcilerimizi farklı bir platformda bir araya getirmenin memnuniyetini yaşıyor. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Üyelerimize yönelik etkinlik, toplantı ve eğitimlerimiz devam edecek" dedi.



(BCT-GY-Y)



25.05.2017 13:29:29 TSI

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