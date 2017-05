YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yücelen ödülleri sahiplerini buldu

Yücelen ödülleri sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - İçişleri, Devlet ve Sanayi eski bakanlarından Rüştü Kazım Yücelen'in anısına düzenlenen şiir ve öykü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Her geçen yıl enerjisi yükselen yarışma bu sene Mersin genelindeki tüm okullarda eğitim gören öğrencilere vatan sevgisi konusu üzerine düşünmeye, yazmaya, çizmeye yönlendirdi. Yarışmanın Anamur'da gerçekleştirilen ödül töreni kapsamında Mavi Köprü müzik grubu konser verirken Sunay Akın da keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Her yıl düzenlenen yarışmanın bu seneki ödül töreni, Anamur Rüştü Kazım Yücelen İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi. Mersinli çocukların sanat dallarında yetkinliklerini keşfetmesini hedefleyen ve çocukları sanata teşvik etmeyi sağlayan yarışmanın ödül töreninde Yücelen ailesi adına bir konuşma yapan Ali Yücelen, her sene çocukların katkılarıyla yarışmanın geliştiğini söyledi.

"Her adımda acizane rahmetli babamızın anısını yaşatma gayretinin yanı sıra çocuklarımızın da gelecekte yaşayacağı Mersin'e katkı sağlama çabamızı sürdürüyoruz" diyen Ali Yücelen, "Çocukların vatan sevgisi üzerine yazdıkları satırları, çizdikleri resimleri görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladık. Çocuklarımız bize umut ve enerji aşıladılar. Çocuklarımızın resim, şiir, öykü gibi sanat dallarında eser ortaya koyup, kendilerini ifade etmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz. Yarışma vesilesiyle onları teşvik edebilirsek ve gelecek yıllarda memleketimizden sanatçılar yetişmesine katkıda bulunabilirsek bu bizler için en büyük kazanç ve gurur kaynağı olacaktır. Bir ülke ne kadar bilim adamı ve sanatçı yetiştirirse, o kadar kalkınır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren çocuklara ödülleri verildi. Resim, şiir ve öykü dallarında, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, 'Sevgilerin en güzeli vatan sevgisi' konulu eserlerini değerlendiren jürinin verdiği puanlara göre, yarışmada dereceye girenlere bisiklet, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve telefon armağan edildi.

(HSK-Y)



25.05.2017 13:30:15 TSI

NNNN