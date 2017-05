YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri Tabip Odasından Kınama

Kayseri Tabip Odasından Kınama



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'e yapılan saldırıyı kınayarak tepki gösterdi.

Hüseyin Per, yaptığı yazılı açıklamada, "24.05.2017 tarihinde saat: 11.45 civarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, hastanedeki makam odasında uğradığı menfur saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Böylesine elim bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Muhammed Said Berilgen' in Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve hastanesine taziye dileklerimizi sunuyor, Allah'tan sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun" dedi.

(AÖ-Y)



25.05.2017 13:30:23 TSI

NNNN