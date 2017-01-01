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Kent Ekmek Üretim Tesisleri açıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:30
Kent Ekmek Üretim Tesisleri açıldı
Kent Ekmek Üretim Tesisleri açıldı
- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
- "Kayseri'de en kaliteli ekmeği yapacağımız konusunda çok iddialıyız"

(Fotoğraflı)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Ekmek Üretim Tesisleri, hizmete açıldı. Saatte 7 bin adet somun ekmek üretileceğini kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Kayseri'de en kaliteli ekmeği yapacağımız konusunda çok iddialıyız" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Ekmek Üretim Tesisleri, düzenlenen tören ile açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye olarak çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ve 2017 yılında 240 milyon TL'lik ihale yaptıklarını kaydetti. Başkan Çelik, "Ülkemizde bir tarafta silahlı terör, bir tarafta ekonomik terör hep ülke gündemini de yerel gündemi de işgal etti. Devam eden operasyonlar, malum terör örgütünün vücudumuzdan temizlenme çalışmaları bizleri de hep meşgul etti. Bunların hiç birisi çalışmamıza engel olmadı. Devlette kesintisiz hizmet esastır. Hiçbir şey olmamış gibi bir taraftan referandum çalışmaları devam ederken, bizde bir taraftan çalışmalarımıza devam ettik. Hatta 15 Temmuz'u takip eden günlerde Gültepe bulvarının temelini attık. Bu süreçteki olağanüstü tempolarımızda çalışmalarımız hız kesmeden devam etti. Birbiri ardına açılışlar yapıyoruz ve temeller atıyoruz. 2017 yılının başından bu tarafa yaptığımız ihale sayısı 146'dır. Kesinleşen ihalelerin rakamlarının toplamı ise 240 milyon TL'dir. 2017 yılında 240 milyon TL'lik ihale yaptık. Yaptığımız her iş ve başlattığımız her proje basın ve kamuoyu lansmanı gerektiren işlerdir. Gerek projelerin çokluğu gerekse işlerimizin yoğunluğundan dolayı birçok projemizi sade bir törenle başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kurulan tesiste saate 7 bin adet somun ekmek üretileceğini kaydeden Çelik, "Fırınımız 15 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Bu alanın üzerine 2 bin 500 metrekare kapalı alanda tesisimiz var. Maliyeti 15 milyon TL'dir. Burada normal somun ekmek ve çeşit ekmekte yapacağız. Somun ekmekte saatte 7 bin adet, diğer çeşit ekmeklerde de saatteki kapasitemiz 10 bindir. İhtiyaç oldukça kapasitemizi artıracağız. Bizim bu fırınımızın temel özelliği üretim tarzıdır" şeklinde konuştu.
'Kayseri'de en kaliteli ekmeği biz yapacağımız konusunda çok iddialıyız' diyen Başkan Çelik, "Kalitede hiçbir sıkıntımız yok. Bunda sıkıntımız yok ama fiyat konusunda da özel sektör ile fiyat rekabetine girmeyeceğiz. Biz derdimiz rekabet etmek değil, fiyatta istikrarı sağlamaktır. Maliyetimizin üzerine makul bir kar koyduk ve atış fiyatımızı belirledik. 250 gramlık somun ekmeğinin satış fiyatı 75 kuruştur. Rekabet olsun diye de bu fiyatı aşağı çekmeyeceğiz. Çünkü maliyetimiz belli. Kimsenin kullanmadığı unu kullanıyoruz. Kullandığımız unun fiyatı normal şartlarda kullanılan un fiyatından yüzde 80 daha pahalı" diye konuştu.
Törende bir konuşma yapan AK Parti MKYK Üyesi İsmail Emrah Karayel de, "Bu güzel hizmetler ile hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde çok güzel neticeler almaya devam edeceğiz. Belediye başkanlarımızın hepsi bu çalışmaları insanımızın hayat kalitesi daha fazla artsın diye yapıyor. Bizde Ankara'da yaptığımız bütün çalışmalarımızı Türkiye'nin refah seviyesi daha artsın diye yapıyoruz. İnşallah bunları yapmaya devam edeceğiz. 'Durmak yok, yola devam' diyoruz" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, "Fransa ve Almanya gibi aslında direk tahıl ülkesi olmayan ama 90 çeşit ekmeği ile beraber sağlığın ön planda bulundurulduğu bir yapıyı hep beraber gözlemliyoruz. Kayseri'de gerçekleştirmemiz gereken bu fabrikanın üzerine düşen birinci vazife fiyattaki rekabetten daha ziyade kaliteyi yukarı çekmekle alakalı işlemdir. Bu fonksiyonu fazlasıyla yapacağına inanıyorum. Buradaki fırıncı kardeşlerimizin ve Kayseri'deki esnaflarımızın da aynı kalite benzeri ile beraber bütün hemşerilerimize hitap etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, açılan tesis ile ekmekteki rekabeti vatandaşların lehine düzenleyeceğini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Vatandaşlarımıza kaliteli, ucuz ve sağlıklı ekmek sunulması amacıyla Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılan ve tamamlanarak bugün hizmete açılan Kayseri kent fırınının ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz ekmeklerin son sistemler kullanılarak bu tesiste üretilecek olması da oldukça memnuniyet vericidir. Serbest piyasa koşullarında zaman zaman ekmek fiyatlarının da azami şekilde yükseldiğini biliyoruz. Belediyemizin bu hizmeti fiyat bakımında da vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek ve rekabet ortamını vatandaşlarımızın lehine düzenleyecektir."
Konuşmaların ardından okunan dua ile tesisin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra tesisi gezerek, bilgiler aldı.
(AG-AÖ-Y)

25.05.2017 13:30:52 TSI
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