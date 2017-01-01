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Kaymakam, sürücülere çilek ikram etti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:31
Kaymakam, sürücülere çilek ikram etti
Kaymakam, sürücülere çilek ikram etti

(Fotoğraflı)

Hüseyin Özdere
NİĞDE (İHA) - Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, ilçede düzenlenen yol kontrol uygulamasında sürücü ve yolculara çilek ikram etti.
Türkiye genelinde düzenlenen 'Huzur 6' uygulaması kapsamında Niğde ve ilçelerinde uygulama gerçekleşti. Altunhisar ilçesinde gerçekleşen uygulamada yol kontrolünde bekleyen sürücü ve yolculara çilek ikram edildi.
Uygulama alanına gelen Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, polis ekiplerinin araçlarda yaptığı arama ve inceleme sırasında araçlarda bulunan yolculara Altunhisar çileği ikram etti.
Ekipler inceledikleri araçlarda eksik evrağı olan araçlara ceza yazarken Kaymakam Kayabaşı ise yapılan uygulamanın tüm vatandaşların güvenliği için yapıldığını belirtti.
Yolcular böyle bir uygulamayı daha önce görmediklerini oldukça memnun olduklarını ayrıca Altunhisar çileğinin çok güzel olduğunu söylediler.
(YE-AÖ-Y)

25.05.2017 13:31:27 TSI
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