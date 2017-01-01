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Döşemealtı'nda Ramazan coşkusu başlıyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:32
Döşemealtı'nda Ramazan coşkusu başlıyor
Döşemealtı'nda Ramazan coşkusu başlıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı mahallelerde kurulacak iftar sofralarının ardından Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu (DHT) ortaoyunu sergileyecek.
Geçen yıl Ramazan ayında ilk kez seyirci ile buluşan DHT, bu yıl Ramazan ayı için de özel bir gösteri hazırladı. Mahallelerde kurulacak iftar sofralarının ardından sahne alacak olan DHT, "İftarlık Komedya" adlı ortaoyunu ile Döşemealtılıların Ramazan ayını şenlendirecek. Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi Tiyatrosu oyuncusu Ayhan Rüzgarlı'nın yazdığı öykülerden uyarlanan "İftarlık Komedya" müzikli komedi oyunu, 8 ayrı mahallede sergilenecek.

8 Ayrı Mahalle'de tiyatro gösterisi var
Döşemealtı'nda Ramazan için çok güzel bir oyun hazırladıklarını belirten DHT Sanat Yönetmeni olan Müfit Kayacan, "Bölgemize ve Ramazan ayına çok yakışan bir oyunla mahallelere gideceğiz. Ortaoyunu kıvraklığıyla, daha çok tuluat üzerine kurulu, çok eğlenceli ve keyifli bir oyun. Yazarımız Ayhan Rüzgarlı da konuk oyuncu olarak bu Ramazan'da bizlerle olacak" dedi.

Kent Meydanında önce iftar sonra tiyatro
Müziklerini Gürkan Çakıcı'nın yaptığı, dansları İlhan Parlakyıldız'ın yönettiği oyunda, iftarda yemeği fazla kaçıran bir vatandaşın gördüğü kabus canlandırılıyor. İftarlık Komedya'nın ilk gösterimi, Ramazan'ın ilk iftarı olan 27 Mayıs Cumartesi akşamı Döşemealtı Kent Meydanı'nda ki Amfi Tiyatroda sahnelenecek.

Genç:"Halkımızın ve İslam aleminin Ramazan ayı kutlu olsun"
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı halkının ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti. Başkan Genç, "Her yıl düzenli olarak kurduğumuz iftar sofralarını bu yıl da devam ettiriyoruz. Toplam 8 mahallemizi kapsayan iftar sofralarımızın ilkini Kent Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. İftarın hemen ardından Döşemealtı Halk Tiyatromuzun sahneleyeceği 'İftarlık Komedya' isimli oyunu halkımızla buluşturacağız" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

25.05.2017 13:32:38 TSI
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