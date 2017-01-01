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Vali Tuna Erkan Teknik Meslek Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesine (SUOSB) yaptığı gezi kapsamında, Özel Erkan Teknik Meslek Lisesini ziyaret etti.

Okulu gezen Vali Güngör Azim Tuna, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamları Geliştirme Daire Başkanı İbrahim Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abulkerim Yavuz ve SUOSB Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu öğrencilerle gelecek planları hakkında sohbet etti. Erkan Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu üyesi Erdal Hatipoğlu tarafından karşılanan Vali Tuna, 2015 yılından bu yana 80 derslikte, 5 farklı branşta eğitim veren Özel Erkan Teknik Meslek Lisesinin atölyelerini gezdi.

Vali Tuna öğrencilerle sohbet etti

Vali Tuna, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde tekstil, makine, elektrik-elektronik, kimya ve yenilenebilir enerji bölümlerinde, çağın gereklerine uygun eğitim sistemiyle, sanayi tesislerine nitelikli eleman yetiştiren Özel Erkan Teknik Meslek Lisesinin uygulamalı derslerini izledi. Tuna, "Eğitim kalitesi gurur verici. Sanayi kuruluşlarının yetişmiş teknik eleman iş gücüne olan ihtiyacını karşılayan, genç nesillerin istihdam edilmesinde kolaylık sağlayan Özel Erkan Teknik Meslek Lisesi yöneticilerini kutlarım" dedi. Makine atölyesinde üretim yapan, tekstil atölyesinde atkı imalatı yapan öğrencileri izleyen Vali Tuna, "Bu okulda çocuklarımız mesleki eğitimlerini tam olarak alıyor. Çalışma hayatına atıldıklarında da gördükleri eğitim sayesinde ne yapacaklarını bildikleri için doğru, işlerle başarılı oluyorlar" şeklinde konuştu.

Eğitim yatırımı müjdesi

Vali Güngör Azim Tuna, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamları Geliştirme Daire Başkanı İbrahim Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abulkerim Yavuz ve SUOSB Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu'ya okulla ilgili bilgiler veren Erkan Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu üyesi Erdal Hatipoğlu, Şanlıurfa'ya eğitim alanında yatırımlarının devam edeceğinin belirtti. Erdal Hatipoğlu Özel Erkan Teknik Meslek Lisesi olarak hedeflerinin akademik başarının yanı sıra ahlaklı, özgüveni yüksek, çevresiyle barışık, insanı insan yapan değerlere sahip bir nesil yetiştirmek olduğunu belirtti.

(AK-SD-Y)



25.05.2017 13:35:31 TSI

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