YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yasak yere park edilen motosikletlere ceza kesildi

Yasak yere park edilen motosikletlere ceza kesildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, hastane önü ile park edilmesi yasak olan yerlere motosikletlerini park eden sürücüleri ceza kesildi.

Kilis Devlet Hastanesi bahçesine otomobillerin ve motosikletlerin park edilmesinin yasaklanması nedeniyle sürücüler araçlarını hastane ek binasının bulunduğu yere park etmeyerek hastane önüne park etmeye başladı. Trafik ekipleri ise bu araçlara park cezası uyguladıktan sonra çekici ile otoparka götürüyor. Araç park edilmesinin yasak olduğu bölgelerde de motosikletlerin sahibine ulaşamayan veya sigorta ile muayenesi olmayan motosikletler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin cezai işlem uygulamasının yapılarak oto parklara götürüldü. Vatandaşlar, park sorununu çözmeyen yetkililere tepki göstererek, "Hastaneye geliyoruz. Motosikletimizi nereye park edelim. Hastane içerisine motosiklet park etmek yasak, mecburen dışarı park ediyoruz. Bize ceza yazacaklarına park yeri göstersinler oraya park edelim" diye tepki gösterdi.

(MAD-SD-Y)



25.05.2017 13:36:41 TSI

NNNN

