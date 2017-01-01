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Fındıkta külleme hastalığı üreticiyi endişelendirdi



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GİRESUN (İHA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, külleme hastalığının kendini göstermeye başladığını belirterek, mutlaka zirai mücadele yapılmasını gerektiği kaydetti.

Külleme hastalığıyla ilgili üreticilerin gerekli bilgileri ziraat odası tarım danışmanları ile Gıda, Tarım ve İl Müdürlüğü yetkilerinden alabileceklerini belirten Karan "Bölgemizde 2013 yılından itibaren bahçelerimizi tehdit altına alan külleme hastalığı bu yıl iklim şartlarından dolayı biraz gecikmeli olarak bahçelerimizde son 10 gündür baskın bir şekilde gözükmeye başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ziraat Odası olarak eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla üreticilerimize ulaşmaya çalıştık ancak iklim şartlarından dolayı üreticilerimiz yeterince koruyucu zirai ilaçlamayı yapmadı. Şu anda fındık bahçelerimiz yüksek risk altında. Üreticilerimiz ilgili kurumların ve odamızın tavsiyelerine uyarak tedavi edici ve besleyici ilaçları arazilerine uygulamaları gerekmektedir. Mutlaka ilaçlama yapılmalı, yapılmayan bahçelerde dökülme, kuruma ve gelişimde gerileme gözükmektedir" dedi.

(AB-ÖS-Y)



25.05.2017 13:39:31 TSI

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