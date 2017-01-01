ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fındıkta külleme hastalığı üreticiyi endişelendirdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:39
Fındıkta külleme hastalığı üreticiyi endişelendirdi
Fındıkta külleme hastalığı üreticiyi endişelendirdi

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, külleme hastalığının kendini göstermeye başladığını belirterek, mutlaka zirai mücadele yapılmasını gerektiği kaydetti.
Külleme hastalığıyla ilgili üreticilerin gerekli bilgileri ziraat odası tarım danışmanları ile Gıda, Tarım ve İl Müdürlüğü yetkilerinden alabileceklerini belirten Karan "Bölgemizde 2013 yılından itibaren bahçelerimizi tehdit altına alan külleme hastalığı bu yıl iklim şartlarından dolayı biraz gecikmeli olarak bahçelerimizde son 10 gündür baskın bir şekilde gözükmeye başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ziraat Odası olarak eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla üreticilerimize ulaşmaya çalıştık ancak iklim şartlarından dolayı üreticilerimiz yeterince koruyucu zirai ilaçlamayı yapmadı. Şu anda fındık bahçelerimiz yüksek risk altında. Üreticilerimiz ilgili kurumların ve odamızın tavsiyelerine uyarak tedavi edici ve besleyici ilaçları arazilerine uygulamaları gerekmektedir. Mutlaka ilaçlama yapılmalı, yapılmayan bahçelerde dökülme, kuruma ve gelişimde gerileme gözükmektedir" dedi.
(AB-ÖS-Y)

25.05.2017 13:39:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Giresun'da Ramazan pidesi fiyat bekliyor
YEREL

GİRESUN'DA RAMAZAN PİDESİ FİYAT BEKLİYOR
Vali Karahan şehit ailesini ziyaret etti
YEREL

VALİ KARAHAN ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Uzakdoğulu turistlerin yeni rotası Doğu Karadeniz olacak
YEREL

UZAKDOĞULU TURİSTLERİN YENİ ROTASI DOĞU KARADENİZ OLACAK
Giresun'da yaşlı kadın üstgeçitte çıkarak intihara kalkıştı.
YEREL

GİRESUN'DA YAŞLI KADIN ÜSTGEÇİTTE ÇIKARAK İNTİHARA KALKIŞTI.
Fındık üreticilerine Çiftçi Kayıt Sistemi uyarısı
YEREL

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ UYARISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...