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Polis teşkilatına 100 yeni nefer katıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:41
Polis teşkilatına 100 yeni nefer katıldı
Polis teşkilatına 100 yeni nefer katıldı
- Polis Okulu Müdüründen tokat gibi sözler: "Eteğinin altına saklandığınız hiçbir güç, sizi elimizden alamayacak"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Doğa Alca - Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu 15. dönem mezunlarını verdi. Büyük bir coşku yaşanan törende polis adayları yemin edip diplomalarını aldı. Mezuniyette Polis Okulu Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in terör odaklarına yönelik "Eteğinin altına saklandığınız hiçbir güç, sizi elimizden alamayacak" sözleri törene damga vurdu

Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulunda gerçekleşen mezuniyet törenine Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, 9'ncu Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Mehmet Dursun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sezai Ercişli, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Songül Duman, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fazlı Erdoğan ve polis adaylarının aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başlayan törende dereceye giren polis adaylarına ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Gezer, mezun olan öğrencilere yönelik tüm vatandaşların haklarının üzerlerinde olduğunu vurgulayarak, "İyi ve kötünün mücadelesinde iyilerin safına 100 aslan parçasını daha katacağımız, bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığını için teşekkür ederiz. Okulumuzda bulundukları sürece öğrencilerimize polisin yetki ve görevleri, savunma taktikleri, ateşli silahları kullanma ve birçok mesleki konuda dersler verilmiştir" diye konuştu.

"Eteğinin altına saklandığınız hiçbir güç, sizi elimizden alamayacak"
Okul Müdürü Gezer terör odaklarına şu sözlerle mesaj verdi: "Eteğinin altına saklandığınız hiçbir güç, sizi elimizden alamayacak. Evvel Allah bu milletin evlatları döktüğünüz kanların ve ihanetlerinizin hesaplarını sizlerden fitil fitil soracaktır. Siz bir taraf biz bir taraf, siz mürai biz rahmani, siz hepiniz biz tek." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerden birisinin 'Şehit olursam ağlama anne' isimli şiiri okuması salondaki herkesi duygulandırdı. Gözyaşlarına hakim olamayan konuklar şiirin bitiminde büyük alkış tufanı kopardı. Şiirin ardından konuklara müzik ziyafeti verilmesiyle salonda coşkulu anlar da yaşandı. Takdimlerin ardından hep bir ağızdan yemin eden genç polisler, mezuniyetlerini şapkalarını havaya atarak kutlayarak mutluluklarını arkadaşları ve aileleri ile paylaştı.
(DA-AA-Y)

25.05.2017 13:41:04 TSI
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