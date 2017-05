YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç girişimci kadınlar sertifikalarını Vali Çakacak'ın elinden aldı

MERSİN (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Mersin dahil toplam 16 ilde yürütülen "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" projesinde, Mersinli 68 genç girişimci kadın, sertifikalarını Vali Özdemir Çakacak'ın elinden aldılar. Çakacak, kadınlara projeye hazırlamaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

"Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" projesinin sertifika töreni Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde yapıldı. Tarım alanında kadın girişimciliğinin desteklenmesinin amaçlandığı programın sertifika törenine katılan Vali Çakacak, tören öncesinde, konferans salonu fuayesinde genç girişimci kadınların hazırladığı tarımsal üretim projelerinin tanıtıldığı 'Proje Pazarı'nın açılışını gerçekleştirerek, projeler hakkında bilgi aldı.

"Mersin, 5,5 milyar TL'lik değer ile bitkisel üretimde Türkiye üçüncüsü"

Çakacak, törende yaptığı konuşmada ise genç girişimci kadınların girişimcilik ruhuna ortak olmaktan, başarılarını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mersin'de sanayi, ticaret, lojistik ve turizmin yanında tarım ve tarıma dayalı sanayinin de oldukça geliştiğini belirten Çakacak, Mersin'de 400 bin hektara yakın tarım arazisinde tarımsal üretimin her türünün yapılabildiğine dikkat çekti. Mersin'in, 7 milyar TL'lik tarımsal üretim değeri ile Türkiye'nin önde gelen tarım kentlerinden biri olduğunu ifade eden Çakacak, özellikle bitkisel üretim bakımından 5,5 milyar TL'lik değer ile Mersin'in Türkiye üçüncüsü olduğunu vurguladı. Çakacak, "Mersinli üretici ve çiftçimiz bugüne kadar gösterdikleri üstün başarı ile ilimizin ve ülkemizin tarımsal gelişimine ve kalkınmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu sayede ilimiz tarımsal üretim değeri ve ürün çeşitliliği bakımından ülkemizin önde gelen illerinden biri olma konumunu her geçen gün daha da ileri noktalara taşımaktadır" dedi.

"Tarımsal üretimin geliştirilmesi noktasında kadınlarımıza büyük görev düşmektedir"

Devletin ve hükümetin hayata geçirdiği yatırım, uyguladığı teşvik ve verdiği destekler ile çiftçinin her zaman yanında olmaya devam ettiğini vurgulayan Çakacak, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve tarımdan elde edilen katma değerin artırılması noktasında kadınlara büyük görev düştüğünü söyledi. Çakacak, tarımsal destek uygulamalarının, tarımda bilinçli üretimin yaygınlaştırılmasına, verimliliğin ve kalitenin artırılmasına, teknolojinin etkin kullanımının sağlanmasına ve tarım sektörünün gelişimine ve ilerlemesine önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Çakacak, "Sağlanan destek ile 68 genç girişimci kadınımız daha Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın koordinesinde İŞKUR ve KOSGEB işbirliğiyle hazırladıkları projeleri hayata geçirme noktasında önemli bir adım atmışlardır. Girişimcilerimize, üreticilerimize özellikle de kadınlarımıza açılan bu ve benzeri desteklerden azami ölçüde yararlanmalarını sağlayacak projeler hazırlamaya ve başvuruda bulunmaya devam etmeleri için bir kez daha çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

Mersin Valiliği'nin, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlayacak her türlü girişimi her zaman desteklediğini ve desteklemeye de devam edeceğini kaydeden Çakacak, girişimci ruhlarını ortaya koyan tüm kadınları kutlayarak, Mersin'i ülke genelinde temsil edecek kadın girişimcilere başarılar diledi.

68 proje sahibi kadın girişimciye sertifikalarını veren Vali Çakacak, sertifika töreninin ardından proje pazarında dereceye giren ilk 3 kadın girişimciye teşvik ödülü verdi.

