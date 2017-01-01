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Siverek'te Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Osman Esat Efendi Ortaokulu öğrencileri tarafından görsel sanatlar ve teknoloji tasarım sergisi açıldı.

Camikebir Mahallesinde bulunan Osman Esat Efendi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan görsel sanatlar ve teknoloji tasarım sergisinde, Gözel Sanatlar öğretmeni Vildan Bağcı Tosun ve Teknoloji Tasarım öğretmeni Turgay Avcı'nın öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı yaklaşık 500 çalışma sergilendi. Öğrencilerin bir yıl boyunca verdikleri emekler sonucu serginin düzenlendiğini belirten okul müdürü Cengiz Çalan, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Postacı, Hasan Baydilli, Eğitim Bir-Sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

(CS-SD-Y)



25.05.2017 13:41:48 TSI

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