YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adana Organize Sanayi Bölgesi sanayicilere 6 bin fidan dağıttı

Adana Organize Sanayi Bölgesi sanayicilere 6 bin fidan dağıttı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türkiye genelindeki organize sanayi bölgeleri arasında düzenlenen "En Çevreci OSB" yarışmasında ikincilik ödülü alan Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), işletmelere 6 bin adet fidan dağıtıldı.

Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgeleri arasında yer alan güneyin sanayi üssü AOSB, gerçekleştirdiği çevre ve doğa dostu projelerle, 'en çevreci ve en yeşil OSB' olma hedefine hızlı ve emin adımlarla ilerliyor. 2008 yılında, ülke genelindeki tüm OSB'lerin katılımıyla gerçekleştirilen "En Çevreci OSB" yarışmasında ikinci seçilen AOSB, 'en çevreci ve en yeşil OSB' olma hedefiyle 2015 yılında bölge içerisinde toplam 49 bin adet, 2016 yılında ise 65 bin adet bitki dikimi gerçekleştirdi. AOSB Başkanlığı Çevre, Temizlik ve Peyzaj Birimi, bu çerçevede, fabrika bahçelerine ya da etrafına dikilmesi amacıyla geçen yıl başlattığı fidan dağıtımına bu sene de devam ederek, abelya, begonvil, Japon gülü, kar topu, keçi sakalı, mazı, oya ağacı, defne, erguvan, fıstık çamı, kadın tuzluğu, kurt bağrı, selvi, ateş dikeni, zakkum ve gülden oluşan toplam 6 bin adet fidanını sanayicilere bila bedel ile dağıttı.

(ELF-Y)



25.05.2017 13:42:12 TSI

NNNN

