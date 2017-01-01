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MSKÜ'de mezuniyet coşkusu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:43
MSKÜ'de mezuniyet coşkusu
MSKÜ'de mezuniyet coşkusu
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin yılsonu mezuniyet töreninde 7 bin öğrenci mezuniyet coşkusu yaşarken, Üniversiteden bugüne kadar toplam 70 bin öğrencinin mezun olduğu açıkladı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin 2016-2017 akademik mezuniyet töreni yapıldı. Atatürk stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine öğrenciler ile birlikte aileleri katılırken, 15 kişi stadyumunu tıka basa doldurdu.
Mezuniyet töreninde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Bu akademik mezuniyet töreninde 7 bin öğrencinin mezun olduğunu belirterek, "Üniversitemizden bugüne kadar mezun olan öğrenci sayısı 72 bin kişiyi buldu. Bir ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmişlik düzeyini, uluslararası saygınlığını ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için gerekli olan insan kaynağını yetiştiren en önemli kurumların başında üniversiteler gelir. Üniversiteler akademik özgürlüğe sahip devletin önemli kurumlarıdır. Üniversitelerin görevi ülkenin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmek ve toplumun hizmetine sunmaktır" dedi.
Törende Üniversiteyi birincilikle bitiren Spor Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Milaslı Gözde Can Doğruer'e diploma ve hediyeleri Muğla Vali Vekili Kamil Köten tarafından verirken, diğer fakülte, yüksekokul, enstitülerin birincilerinin diploma ve ödüllerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Muğla Ağır Ceza ve Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Harmandar, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verildi.
Törenin sonunda mezun olan 7 bin öğrenci hep birlikte havaya kep attı.
(BT)

25.05.2017 13:43:54 TSI
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