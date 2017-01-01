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Darende'de camilerde Ramazan temizliği yapıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:46
Darende'de camilerde Ramazan temizliği yapıldı
Darende'de camilerde Ramazan temizliği yapıldı

(Fotoğraflı)

İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - Darende Belediye Başkanlığı ve Darende İlçe Müftülüğü arasında düzenlenen protokol ile İlçede bulunan tüm camiilerin temizliği ve bakımları yapılarak, Ramazan ayına hazır bir duruma getirildi.
Darende Belediyesi tarafından oluşturulan ekip ile camilerin iç temizlikleri, halı temizlikleri, dış abdesthane, lavabo, bahçe gibi tüm temizlikleri yapıldı. Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser yaptığı açıklamada, "Camilerimiz bizler için çok önemli, ibadetlerimizi yaptığımız mekanlar. üç yıl önce başladığımız bu uygulama halen devam etmektedir. Ramazan ayına sayılı günler kala ilçemizdeki tüm camilerin temizliği belediyemizce yapılarak vatandaşlarımızın Ramazan ayı boyunca temiz bir ortam içerisinde ibadetlerini yapmalarını sağlamaktır. Temizlik İmandan gelir düsturu ile ibadethanelerimizi temiz tutmayı ve ibadetlerimizi huşu içerisinde yapmayı diliyorum" dedi.
Cami cemati ise belediyenin bu uygulamasından son derece memnun olduklarını ve başkanına teşekkür ettiklerini ifade etti.
(MT-SD-Y)

25.05.2017 13:46:29 TSI
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