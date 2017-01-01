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Çukurova Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

- Başkan Çetin: "Sosyal belediyecilik anlayışı içinde, büyük bir gönül seferberliği yürütüyoruz"



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ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sorumlu ekiplerle beraber, periyodik aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretlerde bulunarak gıda, giysi, kırtasiye ile temizlik ve medikal malzemelerinin dağıtımını yapıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Sosyal belediyecilik çalışmalarımızın önemli halkalarından biri olan Gıda Bankamız ve Hayır Çarşımız ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Zorlukları, darlıkları beraber aşmak; güçlükleri hep beraber yenmek için sosyal belediyecilik anlayışı içinde, büyük bir gönül seferberliği yürütüyoruz" dedi.

Gıda Bankası, Hayır Çarşısı, Giysi Toplama Projesi ile hayırseverlerle halk arasında köprü olduklarını belirten Çetin, beyaz eşya başta olmak üzere ev eşyalarını yenileyen vatandaşlardan toplanan kullanılabilir eşyaları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Çetin, "Halkımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilmek adına, hayırseverlerimizle halkımız arasında köprü oluyoruz. Bu anlamdaki projelerimize de, her geçen gün bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyoruz. Hayırseverlerimizden toplanan kıyafet, ayakkabı, mobilya gibi kullanılmayan eşyalar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor" diye konuştu.

Çukurova Belediyesi kısa bir süre önce hayırseverler tarafından ulaştırılan ikinci el ev eşyalarını, daha önceden tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdi. Belediye Evleri Mahallesi, Yurt Mahallesi ve Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın, soba, halı, yemek masası, çalışma masası, sandalye, sehpa yardımı belediye görevlileri tarafından ulaştırıldı.

Yardım desteğinde bulunan hayırseverlere teşekkür eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıldığını belirtti.

(ELF-Y)



25.05.2017 13:46:52 TSI

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