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Bu okulda sessizlik hakim

- Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Hayriye Ertürk Anadolu Lisesinde öğrencilerin zamanı iyi kullanmaları için ders aralarında zil veya müzik çalmıyor



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde mayıs ayının başından bu yana öğrencilerin zamanı iyi değerlendirmeleri için hayata geçirilen 'Sessiz Okul Projesi' olumlu sonuç verdi.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen 'Sessiz Okul Projesi' kapsamında ders giriş ve çıkışlarını zil ve müzik eşliğinde yapılmıyor. Öğretmen ve öğrenciler ders aralarındaki 10 dakikalık teneffüs aralarını zamanlarını zil ve müzik çalmadan sessiz olarak kendilerini ayarlayarak derslere giriyorlar. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Okul Müdürü Mustafa Gacar, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz zamanın önemini kavratmak, derslere giriş ve çıkışlarını zil ve müzik eşliğinde değil verilen ders aralarını belirlenen süreç içerisinde kendileri ayarlayıp derslerini girmeye başladılar. Mayıs ayından bu yana okulumuzda uygulanan 'Sessiz Okul Projesi' olumlu oldu. Aynı zamanda sessiz okul projesinde öğrencilerimiz teneffüs aralarında yapacakları işlerini de ayarlama imkanı sağlanmış oldu. İlk teneffüsümüz 20 dakika, diğerleri 10 dakikadır. Bu sürede öğrencilerimiz zamanı iyi kullanma alışkanlıkları kazanmasını sağladı." şeklinde konuştu.



"Artık zil sesi yok"

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde 493 öğrenci ve 47 Öğretmen tarafından başarıyla uygulanan 'Sessiz Okul Projesi' öğrenciler tarafından da olumlu karşılandı. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 11. sınıf Dil Bölümü Öğrencisi Gamze Kıvrak, "Mayıs ayından bu yana derslerimizi zil ve müzik sesi çalmadan girmekteyiz. Teneffüs aralarında saatimizi bakarak zil ve müzik çalmadan kendimiz derslere girmekteyiz. Çok güzel uygulama alıştık. Ses kirliğinden kurtuldu. Uygulamayı sevdik." dedi.

(VS-SC)



25.05.2017 13:52:17 TSI

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