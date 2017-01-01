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AFAD İl Müdürü Yılmaz, TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın Açılış Törenine Katıldı



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ÇANAKKALE (İHA) - İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz, Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın 24 Mayıs'ta yapılan açılış törenine katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından stantları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet eden AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, özellikle engelli bireylerin afet ve acil durumlardaki hareket tarzlarını kolaylaştırıcı projeler geliştirmeleri için öğrencileri teşvik ederek, engelli bireylere yönelik projeler geliştirmeleri durumunda Çanakkale AFAD olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan 'O Kahraman Benim' projesinden de bahseden AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz öğrencilerden 'AFAD Gönüllüsü' olmalarını ve proje kapsamında verilecek eğitimlere katılmalarını istedi.

(GD)



25.05.2017 13:55:19 TSI

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