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Eğitim Bir Sen yine yetkili sendika oldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:56
Eğitim Bir Sen yine yetkili sendika oldu
Eğitim Bir Sen yine yetkili sendika oldu

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Kilis Şube Başkanı Bekir Şen, 22 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan mutabakatla merkez ilçe başta olmak üzere 3 ilçenin tamamında üniversite ve KYK da Eğitim Bir Sen'in yetkili sendika unvanı bu yıl bir kez daha tescillendiğini söyledi.
Şen, Kilis Eğitim Bir Sen Şubesi olarak üye sayının bin 74'e çıkardıklarını ifade ederek, "22 Mayıs2017 tarihi itibari ile Eğitim bir sen olarak Kilis ve ilçelerinde ezici bir çoğunlukla yetkili sendika olduğumuzu bir kez daha perçinledik. Yetkiyi perçinlememizde büyük pay sahibi olan şube yönetim kurulu üyelerimizden, okul temsilcilerimize, ilçe, üniversite, KYK teşkilatlarımızdan, kadın komisyonumuza, başarımızın mimarlarına, emek , destek ve gönül veren bin 74 kardeşimize teşekkür ediyoruz. İlkeli sendikacılık zemininde istikrarlı büyümeyi sağlamış durumdayız. Eğitim Bir Sen'in yakaladığı bu başarı bir tesadüf değildir. Çözüm odaklı ve üyelerimizi merkeze alan çalışmalarımızla, bu yıl da üye sayımızı arttırmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Emek Mücadelesine çalışanların kazanımları için önemli olduğunu belirten Şen, "Kamu Çalışanlarının haklarını koruma ve geliştirme mücadelemize devam edeceğiz. Emek mücadelemiz ekmek mücadelemiz, özgürlük mücadelemiz, tam ve koşulsuz demokrasi, istek kararlılığımız artarak sürecektir. Sendikamızın etki ve yetkisinin artmasında emeği geçen başta il yönetimimiz olmak üzere, okul kurum yöneticilerimize, iş yeri temsilcilerimize ve tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

25.05.2017 13:56:36 TSI
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