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Kız futbol takımından büyük başarı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Soma 13 Eylül Gama Ortaokulu Kız Futbol Takımı 2016-2017 eğitim öğretim yılı Manisa şampiyonu olarak katıldığı Türkiye finallerinde büyük başarı elde ederek son sekize kaldı.

Hem Manisa hem de Soma'yı Türkiye finallerinde temsil eden Soma 13 Eylül Gama Ortaokulu Kız Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası Yarı finallerinde büyük bir başarı göstererek Türkiye'de son 8 takım arasına kaldı. Okulun Kız Futbol Takımı kaptanı Seda Şahin, "Bu süreçte bize her türlü desteği veren öğretmenlerimiz, okul idaremiz, okul aile birliğimiz ve Soma Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz." dedi.

Soma 13 Eylül Ortaokulu Kız Futbol Takımı 1-5 Haziran'da Çankırı ilinde yapılacak olan Türkiye Finallerinde şampiyonluk için mücadele edecek.

(YS-SC)



25.05.2017 13:57:03 TSI

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