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Biga Karabiga yolu ihalesi yapıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:57
Biga Karabiga yolu ihalesi yapıldı
Biga Karabiga yolu ihalesi yapıldı

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Karabiga yoluna yapılacak yol çalışmasının ihalesinin gerçekleştiğini belirtti.
Yapılan ihalenin komisyon değerlendirmesinde olduğunu ifade eden Turan, "Biga Karabiga yolu çalışmalarının ihalesi gerçekleşti. Şu anda komisyon değerlendirmesi yapılıyor. Çalışmalar sonunda Karabiga ilçemiz 19 km sıcak asfalta kavuşmuş olacak" dedi.
Turan, "Yol çalışması için 2 sene önce ihalesi yapıldı fakat üstlenici firmanın ekonomik sorunlar yaşamasından dolayı çalışmalar tamamlanamadı. Burası limana açılan yol olmasından dolayı ilçemiz için önem taşımaktadır. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber ilçemiz hızlı ve rahat ulaşım imkanına sahip olacak. Çanakkalemiz önemli bir konuma sahip. Bu anlamda 1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere tüm yol çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayıp hizmete sunmak istiyoruz" diye konuştu.
(GD)

25.05.2017 13:57:15 TSI
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