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Yalova Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:57
Yalova Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Yalova Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

(Fotoğraflı)

Saim Çotuk
YALOVA (İHA) - Yalova Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.
Üniversitenin spor salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Yalova Vali Yardımcıları Ahmet Kurt ve Mehmet Kalyoncu, Belediye Başkanı Vefa Salman, davetliler, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Mezuniyet töreni, Polimer Mühendisliği Bölümü birincisi Ayşe Turgut'un mezun olan öğrenciler adına yaptığı konuşma ile başladı. Rektör Vekili Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, "Yalova Üniversitesi Türkiye'nin en genç üniversitelerinden birisidir. Mevkii itibarı ile çok hızlı gelişmeye ve öğrenci sayısını arttırmaya devam eden bir üniversiteyiz. Üniversitemizin 5 fakültesi var. 4 meslek yüksek okulu, 2 enstitü ve 6 araştırma merkezini de kurduk. 14 bin 500 öğrencimiz var. 2008 yılından bu yana kadar 10 bin mezun verdik. Bu yıl da 2 bine yakın öğrenciyi mezun ediyoruz. Eğitimde kalitenin yükseltilmesi, istihdam edilen mezunlar vermek en önemli hedefimiz oldu. Üniversitemizde 505 akademisyen, 224 idari personelle hizmet veriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu arazinin üniversiteye tahsisinin ardından üniversitemiz birimlerini hızla inşa etmeye başladı. Üniversitemizin bitmek üzere olan idari binası ve İslami İlimler Fakültesi inşası devam ediyor. Üniversitemize kısa bir süre içerisinde devletimizin bize verdiği ödenekle üniversite, merkezi destekler ve yaşam merkezi adı altında topladığımız büyük bir binanın daha önümüzdeki günlerde temeli atılacaktır. Bu imkanlarla üniversite geleceği noktadan daha ileriye gidecektir" dedi.
Konuşmaların ardından fakülteler ve meslek yüksek okullarda ilk 3 dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol mensupları ile hocalarının elinden aldı. Tören öğrencilerin mezuniyetlerini keplerini havaya atarak kutlaması ile sona erdi.
(SÇ-MŞ)

25.05.2017 13:57:35 TSI
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