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Büyükşehir'in 'Sosyal Kart' desteği sürüyor



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı olan vatandaşlara Sosyal Kart desteğini sürdürüyor. Manavgat ilçesinde 325 aile dağıtılan 'Sosyal Kart' ile ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, en önemli sosyal projelerinden biri olan 'Sosyal Kart' ile Antalyalılara zor günlerinde destek olmaya devam ediyor. Sosyal Kart ile dört kişilik bir aileye her ay 120 TL yardımda bulunuluyor. Dar gelirli aileler, gıda, temizlik, kırtasiye gibi ihtiyaçlarını istedikleri marketten Sosyal Kartları ile alabiliyor. 2017 yılı içerisinde Antalya genelinde dağıtılması hedeflenen Sosyal Kart sayısı 10 bin.



Vatandaşlarımızın yanındayız

Manavgat ilçesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen dar gelirli 325 aileye market alışverişlerini yapabilmeleri için Sosyal Kartları teslim edildi. Zor durumdaki vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verdiği destek Manavgat'ta takdirle karşılanıyor" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 13:58:09 TSI

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