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Sasonlu öğrenciler Polonya'nın Krakow şehrine hareket etti



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason İlçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden toplam 15 öğrenci Erasmus öğrenci hareketliliği kapsamında Polonya'ya hareket etti.

Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilerek, Erasmus öğrenci hareketliliği 2. akış kapsamında Sason Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 15 öğrenci Okul Müdürü Cemal Çetin başkanlığında Polonya'nın Krakow şehrine hareket etti.15 günlük proje kapsamında mesleki eğitime tabi tutulacak öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Yar, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İdarecileri Polonya'nın Krakow şehrine uğurladılar" denildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yar, "Ülkedeki eğitim ve gençlik alanında uluslararası işbirliğine katılımının gerçekleştirmesine yardımcı olan, Ulusal Ajans'ın eğitim ve gençlik alanlarındaki tecrübesini diğer ülkelerle de paylaşarak bu faaliyetleri AB ülkeleri dışında da gerçekleştirebilen, Uluslararası İşbirliği sayesinde eğitim ve öğretime, ortaklıklarla uluslararası boyut kazandıran ve dışa açılımın sağlanmasına katkıda bulunan bu tür projelerin desteklenerek uygulanması gerektiği düşüncesindeyim" dedi.

(SÖ-MP-Y)



25.05.2017 13:59:15 TSI

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