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Niğde'de FETÖ operasyonu 17 kişi gözaltına alındı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:00
Niğde'de FETÖ operasyonu 17 kişi gözaltına alındı

NİĞDE (İHA) - FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Niğde merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların FETÖ/PDY ile bağlantılı olan derneklerin yöneticileri olduğu bildirildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olan derneklerin 21 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Niğde, İstanbul, Konya ve Mersin illerinde düzenlenen operasyonlarda 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
(YE-AÖ-Y)

25.05.2017 14:00:38 TSI
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