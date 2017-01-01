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Aydoğan: "Biz üreticiler için varız"



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Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Meyve Üreticileri Başkanı Fazlı Aydoğan, çiftçilerin ürünlerini pazarlamaları için çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Fazlı Aydoğan, "Mudanya Meyve Üreticileri Birliği olarak gayemiz, cefakar ve fedakar üreticimizin sıkıntılarına çözüm bulmak ve dertlerini yetkililere duyurmaktır" dedi.

Aydoğan, 2006 kurulan birliğin bu güne kadar kısıtlı imkânlarla yaptıkları hizmetleri anlatarak, ürünlere pazar oluşturmak, kaliteli ürünler yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. Aydoğan, siyah incirde pazar sıkıntısı ile üreticiye 24 saat hizmet verecek 2 bin tonluk soğuk hava deposundan da bahsetti.

(HK-MŞ)



25.05.2017 14:02:03 TSI

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