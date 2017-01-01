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Antalya polisi Falez Bölgesinde denetim yaptı



ANTALYA (İHA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü falezlerin üstü ve mağaralarda, Muratpaşa Belediyesi Zabıta Amirliği personeli ile eş zamanlı uygulama yaptı.

Antalya il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Radyo TV ve Foto Film, Narkotik, Çocuk, Toplum Destekli Polislik ve Deniz Şube Müdürlükleri ile Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Muratpaşa Belediyesi Zabıta Amirliği personeli Falez bölgesinde bulunan mağaralarda suç ve suç unsurlarının tespiti, aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı uygulama denetimi yaptı. Denetimlerde Falezlerde bulunan 20 mağara ve falez çevresi kontrol edilirken, bu mağaralara atılmış çöpler belediye görevlilerince temizlendi. Mağarada yaşayan 2 kişi uzaklaştırılırken, falezlerde tespit edilen 2 baraka Muratpaşa Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri de, falezler civarındaki vatandaşlara, yaralanma ve sonucu ölüm olaylarına varan düşmeler konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Uygulamalar sırasında 40 kişinin kimlik kontrolleri yapılarak, suç kayıtları soruldu. Denetimlerde metruk binada yaşayan 19 kişiden 4'ünün ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Bir mağara içerisinde 159 adet 9x19 mm. çapında dolu fişek ele geçirildi.

(SÇ-ÖK-Y)



25.05.2017 14:02:51 TSI

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