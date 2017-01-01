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Cizre Merkez Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Merkez Anadolu Lisesinde öğrencilerin hazırlamış olduğu deney ve araştırmaların yer aldığı stantlardan oluşan "TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Okulda düzenlenen fuarın açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, MYO Müdürü Vedat Sönmez ve Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı gerçekleştirdi. Kurdele kesiminden sonra davetlilere yönelik folklor gösterisi ve müzik dinletisinden sonra davetliler, öğrencilerin hazırlamış olduğu deney ve araştırmaların yer aldığı stantları gezdi. Okul Müdürü Ömer Zeren, "Cizre Merkez Anadolu Lisesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz TUBİTAK bilim fuarımız her sene olduğu gibi bu senede yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Danışman öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimizin özverili çalışmaları neticesinde biyoloji, kimya, fizik, tarih, coğrafya ve matematik alanlarından oluşan 40'a yakın proje hazırlanarak öğrencilerimiz tarafından sergilendi. Bunu geleneksel hale getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu anlamda bu fuarın açılmasında emekleri olan danışman öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Proje Yürütücüsü ve Kimya Öğretmeni Aslı Erdem ise, "İlkini 2014 yılında yaptığımız TUBİTAK Bilim Şenliği'ni bu yıl üçüncü kez düzenliyoruz. Bu yılki Bilim Şenliği fuarımızda 40'a yakın stant var.10 tanesi TUBİTAK'a verdiğimiz projeler geriye kalan projelerde ekstradan yaptığımız projelerimizdir. Bunun yanında TUBİTAK bölge birinciliği projemiz var ekstradan onları da sergiliyoruz. Bu projeyi yaptığımız ilk yılda birçok okul yapmıyordu bu projeyi. Bu yıl bu projeyi yapan okul sayısı daha da arttı, köy okulları da katılmaya başladı. Bu tür projelere ilgi artıyor ve bizde bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

(AY-MP-Y)



25.05.2017 14:04:47 TSI

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