YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dalbahçe'de menfez çalışması

Dalbahçe'de menfez çalışması



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, Dalbahçe Mahallesi'nde yılların sorunu olan Kocaceşme Mevkii'ndeki derede başlattığı ıslah ve menfez çalışmasıyla vatandaşların can ve mal güvenliği sağlamaya başladı.

Turgutlu Belediyesi, merkez ve kırsal mahallerin sorunlarını çözüme bir bir çözüme kavuştururken, Dalbahçe Mahallesi'nde de yılların beklentisine de kulak verdi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Dalbahçe Kocaceşme Mevkii'nde bulunan derede ıslah ve menfez yerleştirme çalışmalarına başlandı. Özellikle kış aylarında yağmur sularının tehlike oluşturduğu alanda yapılan çalışmalar mahalle halkını oldukça memnun etti. Çalışmaları yakinen takip ederek konuya dair açıklama yapan Dalbahçe Mahalle Muhtarı Sabit Özdemir, vatandaşların muzdarip olduğu sorunu çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür etti. Özdemir, "Mahallemiz ile Turgutlu arasında bulunan yolda Kocaçeşme Mevkii olarak bilinen alandaki derede özellikle kış aylarında yağmur sularının yükselmesiyle birlikte sorun yaşıyorduk. Toprak kayması yolda daralmaya neden olmuştu ve zaman zaman trafik kazaları meydana geliyordu. Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e konuyu ilettiğimizde hemen çalışmalara başlayacağını söyledi. Sağolsun bugün de derede menfez yerleştirme çalışmalarına başlandı. Bu sorun mahallemizin kanayan bir yarasıydı, yılların bir sorunuydu. Belediyemiz de 3 yılda ne istediysek hepsini yaptı ve yerine getirdi. Başta Belediye Başkanımız Turgay Şirin olmak üzere, ekibine ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerine getirerek daha yaşanılabilir bir Turgutlu için çalıştıklarını söyleyen Başkan Şirin, Dalbahçe Mahallesi'nde de yılların sorununu çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Başkan Şirin, "Muhtarımızın ve vatandaşlarımız, Kocaçeşme mevkiinde bulunan derenin özellikle kış aylarında yağmur sularıyla birlikte tehlike arz ettiği bizlere iletmiş, bizler de Turgutlu Belediyesi olarak nasıl bir önlem alırız diye düşündük. Ardından dere ıslahı ve menfez ile bu tehlikeyi ortadan kaldırmak adına harekete geçtik. Her biri 2 metre uzunluğuna 1x1, 8 adet toplamda 16 metrelik bir menfez yerleştirme çalışmasına başladık. İnşallah bir daha burada yolun kaymasından kaynaklı trafik kazaları meydana gelmeyecek, su taşkınları da olmayacak. Turgutlu'muzda her mahallemize eşit düşüncesiyle çalışmalarımız devam ediyoruz. Yapılan bu çalışma mahallemize ve Turgutlu'muza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(AY-Y)



25.05.2017 14:06:06 TSI

NNNN