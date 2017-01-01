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Edebali'den girişimcilere sertifika



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan 89 kursiyer sertifikalarını aldı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin yanı sıra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Bursa Müdürü Erkan Güngör, girişimci adayları ve aileleri katıldı. Edebali, verdikleri eğitimlerle ilçede girişimcilik ruhunu aşıladıklarını söyleyerek, "Girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılması ve yeni kurulacak işletmelerin ekonomiye artı değer katması hedefiyle gerçekleştirdiğimiz eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Girişimcilere verilen eğitimin önemine işaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları konusunda 89 kişiye ücretsiz eğitim verdik. Uzman eğitmenler eşliğinde girişimci adaylarına kendi iş fikirlerini hazırlayarak uygulama aşamasında yaşanabilecek sorunlara karşı pratik çözüm yeteneği kazandırılması becerileri uygulamalı eğitimlerle aktarıldı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından girişimci adaylarına sertifikaları verildi. Yıldırım Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimi başarıyla tamamlayarak işletmesini açan Derya Kahya'nın ilk müşterisi Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali oldu.

(MŞ)



25.05.2017 14:06:08 TSI

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