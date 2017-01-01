YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KYK Adana Mahmut Sami Ramazanoğlu öğrencileri sergi açtı

KYK Adana Mahmut Sami Ramazanoğlu öğrencileri sergi açtı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Adana İl Müdürlüğü'ne bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Yurdu'nda barınan öğrencilerin el emeği göz nuru 'elişi ürünleri' düzenlenen sergi açılışı ardından halkın beğenisine sunuldu.

Kız yurduna adı verilen Ramazanoğlu Konağı'nda açılışı gerçekleşen el işi sergisi birçok bürokrat kurum yöneticisi, personel ve yurt öğrencilerini bir araya getirdi.

Sergiyi eşiyle birlikte gezen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, birçok sergi açılışında bulunduğunu fakat üniversite öğrencilerinin sergi açılışında hiç bulunmadığını söyledi. Öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri beğendiğini belirten Vali Demirtaş, KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan'ı, personelleri ve öğrencileri tebrik ettiğini ifade etti.

YURTKUR Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, "Yurtlarımız, öğrencilerimizin barınma ve beslenme aktivitelerin dışında yaptığı faaliyetlerle adeta eğitim ve öğretim yuvası haline gelmiştir. Öğrencilerimizin yoğun sınav maratonu içerisinde değerli vakitlerini ayırarak yaptıkları el emeği göz nuru eserlerinin sergi açılışını yapmak bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

YURTKUR Adana İl Müdürlüğü'ne bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Yurdunun düzenlediği sergiye, Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, Başsavcı Vekili Birsen Türkoğlu da katıldı.

Seramik sanatı, örgü, iğne teknikleri, ebru sanatı, keçe süsleme ve kurdele nakışından oluşan 600 ürün bir gün süreyle Ramazanoğlu Konağında daha sonra da Mahmut Sami Ramazanoğlu Yurdu'nda sergilenecek.

(ELF-Y)



25.05.2017 14:06:14 TSI

NNNN

