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Kula'da öğrenciler değerlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde tüm okulların katkılarıyla "Kula Değerleriyle Buluşuyor" adı altında yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Kula'da eğitim öğretim veren ilk ve ortaokulların değerler eğitim projeleri kapsamında yıl içerisinde yapılan bütün faaliyetlerinin sergilendiği program, Kula Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı Konferans Salonu'nda yapıldı. Yıl içerisinde değerler eğitimi için yapılan el sanatları ve resim sergisinin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Sergiyi gezen protokol üyeleri, öğrencilerin yapmış olduğu el sanatları ve resimleri inceledi. Daha sonra tüm okulların katılımıyla değerler eğitimi projesini anlatan programa geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, vatanseverlik, adalet, saygı, sorumluluk, özgüven, dürüstlük, yardımseverlik gibi değerleri anlatan tiyatro gösterileri, halk oyunları ve değerleri anlatan diğer gösterilerinin sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, tüm vatandaşların ve öğrencilerin sadece proje kapsamında değil, her zaman değerlerimize sahip çıkması ve yaşatması gerektiğini vurguladı. Program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve dans gösterileri ile son buldu. Yıl sonu etkinliğine, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ethem Dağlı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

(HY-ÖND-Y)



25.05.2017 14:06:29 TSI

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