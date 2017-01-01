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TÜBİTAK Bilim Fuarlarında Rize önde



(Fotoğraflı)



RİZE (İHA) - TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Trabzon, Rize ve Artvin il temsilcisi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail H. Demircioğlu, 2017 bilim fuarları desteklerinde Rize'nin önde olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili bilgiler veren Demircioğlu, TÜBİTAK'ın her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulu veya bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) bünyesinde, 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje yapma süreçleri takip edilerek hazırlanmış projelere mali destek verdiğini hatırlattı. Demircioğlu "TÜBİTAK desteğinin amacı, 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturulmasıdır. İlkokuldan lise düzeyine kadar her okul hazırladıkları 20 projeyi TÜBİTAK'a sunmakta ve başarılı bulunan projeler 4006 bilim fuarı çerçevesince okullar tarafından sergilenmektedir" dedi.

2017 bilim fuarları desteklerinde Rize'nin önde olduğunu belirten Demircioğlu "4006 bilim fuarları çerçevesince 2017 yılında Trabzon, Rize ve Artvin illerinden toplam 138 okulun bilim fuarı açmasına TÜBİTAK tarafından onay verildi. Rize'de 64, Trabzon'da 58 ve Artvin'de 16 okula bu konuda destek verildi. Bu fuarlar öğrencilerin üreticilik, bilimsel ve eleştirel düşünme gibi becerilerine önemli katkı sağlamaktadır. Gelecek yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki okullara daha fazla proje üretmeleri için gerekli yönlendirmenin yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

(BAS-ÖS-Y)



25.05.2017 14:07:20 TSI

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