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Silvan'daki camilerde Ramazan temizliği



(Fotoğraflı)



Yusuf Batı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesince, camilerde Ramazan temizliği başlatıldı.

Silvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı Adem Çelik'in talimatı doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 10 kişilik ekip, camilerde Ramazan temizliğine başladı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Çelik, "İbadethanelerimiz bizim kutsal, manevi yerlerimiz. Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı yerlerde ibadetlerini yapmaları, bizim için çok önemli. Bu amaçla kurduğumuz cami temizlik ekibimizle ile ibadethanelerimizin temizliğini yapıyoruz. Mübarek Ramazan ayından önce hem vatandaşlarımıza hem ilçemizde yaşayan insanlarımıza daha temiz daha hijyenik ortam da hizmet verilmesi amaçlıyoruz. Daha önce belediyenin böyle bir hizmeti yoktu. Vatandaşlarımız veya cami görevlilerimiz, kendi imkânlarıyla camiyi temizliyordu" dedi.

(YB-MP-Y)



25.05.2017 14:07:44 TSI

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