Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 64. Olağan Genel Kurulu başladı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 64. Olağan Genel Kurulu yoğun bir katılımla başladı.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurul divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek oylandı. Oy verme işlemi öncesi konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, amaçlarının mal mülk kazanarak saltanat sürmek olmadığını, amaçlarının çiftçinin hizmetkarı olarak onları yüceltmek olduğunu vurguladı. Akay, "Bildiğiniz gibi bu genel kurulda, diğer genel kurullardaki formalitelerin yanında seçim de yapılacaktır. Biz 25 Haziran 2013 tarihinde yapılan seçimle genel kurulda vermiş olduğunuz emaneti yaklaşık 4 yıldır yürüttüğümüz görevden sonra bugün emanetin gerçek sahibi olan sizlere emanet ediyoruz. Sizler; bugün yeniden bir karar vereceksiniz, vereceğiniz kararla emanetinizi kimlerin yöneteceğine belirleyeceksiniz. Bu kararla işlerinizin hangi usulle, hangi anlayışla yönetileceğini ortaya koyacak, sizin, ailenizin ve çocuklarınızın geleceğini belirleyeceksiniz. Bizler, siz değerli çiftçilerimizin arifliğine, ferasetine yürekten inanıyoruz. Size güveniyoruz. Vereceğiniz karar ne olursa olsun, bizim kabulümüzdür. Saygı ile karşılarız. Bildiğiniz gibi görev süresi içinde her zaman sizlerle beraber olmaya, her işinizde yanınızda olmaya özen gösterdik. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi, fikirlerinizi dinledik. Kapımız ve gönlümüz her zaman size açık oldu. Hep birlikte gönül bağı kurduk, bu sayede büyük bir aile olduk. Hep birlikte büyük bir başarı elde ettik. Gelinen bu durumdan özellikle pancar eken çiftçilerimizin oldukça memnuniyet içerisinde olduğunu görüyorum. Sizler, emanetinizi tekrar verecek riyakatta görürseniz buna sahip çıkmak için arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen, gücümüzün yettiği bütün gayreti samimiyetle göstereceğimizi bilgilerinize sunuyorum. Bizim gayretlerimizden hoşnut olmayan bir kesim olabilir. Ne yapsak da memnun edemeyeceğimiz kişiler oluyor. Memnun olmasalar da dürüst, ahlaki davrananlara bir diyeceğimiz yok, meşru beklentilerine de çözüm bulmaya çalışırız. Ama bunlar dışında gerçekte çiftçi olmayan bir takım rahatsız kişiler var. Sürekli çiftçinin malına göz diken, haksız kazanca alışmış, kargaşa ve kaostan medet uman kişiler var. Düşünüyorum neden rahatsızlar diye. Bu kişiler batmış bin fabrikanın yeniden dirilişinden rahatsızlar, geçmiş borçların bitmesinden rahatsızlar. Fabrikanın mal varlıklarının üzerindeki ipoteklerin, rehinlerin kalkmasından rahatsızlar. Biz de bizi anlama niyeti olan diliyle konuşuyoruz. Türküz, Türkçe konuşuyoruz. Bizi türk çiftçisi iyi anlıyor, elbette ki biz de onları anlıyoruz. Bizim davamız şan, şöhret kazanmak, mal mülk edinmek, saltanat sürmek değil bu çiftçinin hizmetkarı olmak ve onu yüceltmektir" ifadelerini kullandı.

"Pancar eken çiftçilere 6 bin konut projesi yapımına başlanacak"

Genel kurulda tekrar başkan seçilmesi taktirde yapacağı projeleri sıralayan Akay, "Bugün, emanetinizi yeniden bize tevcih ederseniz pancar eken çiftçilerimizin Kayseri'de ev sahibi olabilmeleri için yapılması planlanan yaklaşık 6 bin konut projesi yapımına başlatılacak, inşallah bitirmeyi Cenabı Allah nasip eder. Çalışma bölgemizde pancar eken, ekmeyen bütün ortaklarımızın tarımsal üretimleri sözleşmeli hale getirilecek ve pancarda olduğu gibi desteklenecek ve alım garantisi verilecektir. Böylece siz değerli çiftçilerimiz kazanç elde eder hale geleceksiniz. Her bölgemize, ilçelere oraların ihtiyacına uygun tarım market, soğuk hava deposu ve ihtiyaç olan yerlere bölge binası yapılacaktır. Öncelikle Pınarbaşı, Gemerek, Sarıoğlan, Yenifakılı ilçelerimize besi ve damızlık çiftlikleri yapılacak, bölge çiftçileri ile çiftlik ihtiyacı için yem bitkileri sözleşmesi gerçekleştirilecektir. Yeni lisanslı depo kurulması için ihtiyaç tespiti yapılacak, yatırımlar gerçekleştirilecektir. Özelleştirme kapsamında olan şeker fabrikaları satışa sunulursa şeker sektörünün geleceği dikkate alınarak yeni fabrikalar alınacaktır" diye konuştu.

"Birçok yerde bize parmakla gösterilen kurum haline geldi"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Türkiye'nin örnek, birçok yerde parmak ile gösterilen bir kurum haline geldiğinin altını çizen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Zaman zaman geçtiğimiz yıllarda temenni etmediğimiz, istemediğimiz bazı şeylerle karşılaştık. Ama onlar geride kaldı. Biz; çiftçinin hakkını koruyan, ne yaptığını bilen, ne yapacağını bilen yöneticilerimizin çiftçilere fayda getireceğine inanıyoruz. Takip ediyorum bütün arkadaşlarımla beraber Hüseyin Akay Bey ve bütün yönetici arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Türkiye'nin örnek bir kurumu haline getirilen ve birçok yerde bize parmakla gösterilen kurum haline geldi. Bu, doğruyu yaptıkça güçlenen, güçlendikçe daha çok doğru yapma kabiliyetine ulaşan bir yapıyla mümkün oldu. Vergi rekortmeni olan bir kurum çıktı Kayseri'den. Bu öncelikle çiftçilerimizin hakkının eller üzerinde tutulduğunu gösteren önemli bir göstergedir. Ne yazık ki bize zamanında eğlence fotoğrafları gösterildiğinde biz onun mahcubiyetini yaşıyorduk. Bizim çiftçimizin temsil edildiği ortam bu değildi. Sizler, öyle bir temiz yüreğe sahipsiniz ki 15 Temmuz'da bu ülkeyi darbeyle bir kenara itmeye çalışanlara yüreğinizi koydunuz. Bunu yaparken parti ayrımı gözetmeksizin, yalnızca ülkesini seven, ülkesini bu değerlerle koruyan ve gerektiğinde ülkesi için şehit olmaya hazır yüreklerle beraber oraya geldiniz. Her birinize teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Hüseyin Akay ve Ahmet Hamdi Gökçe'nin aday olduğu genel kurulda oy verme işlemi başladı. Başkan Akay da hayırlı olsun temennisiyle oyunu kullandı. Oy verme işlemi devam ediyor.

25.05.2017 14:09:16 TSI

