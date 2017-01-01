YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tokat'ta hayvan kazaları için farkındalık semineri

Tokat'ta hayvan kazaları için farkındalık semineri



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat Emniyet Müdürlüğü ve tarafından hayvanların karıştığı kazalar ve sonrasında yapılması gerekenlerle alakalı farkındalık semineri düzenlendi.

Tokatlı veterinerler, sigorta acenteleri ve hayvanseverler Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Hayvanların Karıştığı Trafik Kazalarında Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında düzenlenen seminerde bir araya geldi. Gaziosmanpaşa Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde başıboş kedi köpek, yabani hayvanlar ya da ticari maksatla beslenen inek, koyun gibi hayvanların karıştığı kazalar sonrasında yaralı olan hayvanların tüm tedavi masraflarının, ölenlerin ise ekonomik değerlerinin zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılandığı katılımcılarla paylaşıldı.

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu semineri düzenlemekteki başlıca amaçlarının çok önemsedikleri bu konuyla ilgili toplum üzerinde bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyerek,"Bu hayvanları koruyalım, kollayalım. Bu bizim insanlık görevimizdir. Tedaviyle kurtarılabilecek hayvanları kendi kaderiyle baş başa bırakıp ölmesine neden olunabiliyor. Bir canlıyı yerde bırakıp da gitmek hangi vicdan ile bağdaşabilir. Tabi onlar da ekonomik olarak düşündükleri zaman, işte ben bunu götürürsem şu kadar para vereceğiz, şu kadar masraf edeceğiz diye düşünüyorlar. Aslında bunu düşünmelerine gerek yok. Hem vicdanlarını rahatlamış hem de ceplerini rahatlatmış olurlar. Bu masraflarını da trafik sigortasından alabiliyorlar" dedi.

Sigorta acenteliği yapan Senem Yılmaz, karayoluna çıkan her motorlu aracın yasa gereği zorunlu trafik poliçesi yaptırmak zorunda olduğunu belirterek,"Bu trafik poliçeleri, hayvanlarla yapmış olduğumuz kazalarda da, hayvanların veteriner masraflarını karşılamakta. Tek yapmamız gereken, jandarma bölgesiyse jandarmaya, meskun mahal içerisindeyse trafik polislerine haber vererek durumu bildirmek" diye konuştu.

Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Hekim Seyit Sami Karyağdı, hayvanların karıştığı kazalarda önemli olanın her zaman için erken müdahale olduğunu söyledi.

Seminere yanlarında evcil hayvanlarıyla hayvansever vatandaşlar da katıldı.

(DEE -



25.05.2017 14:09:03 TSI

NNNN

