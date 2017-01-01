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MARSU bürokratları, SASKİ'nin yatırımlarını yerinde inceledi



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SAKARYA (İHA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) bürokratları Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yüksek teknoloji ile inşa edilen Hızırilyas Su Yönetim Merkezi ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti. Heyet, SASKİ'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini de dile getirdi.

SASKİ, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi bürokratlarını ağırladı. Hızırilyas Su Yönetim Merkezi ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisini gezen MARSU Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetleme Daire Başkanı Mehmet Cahit Ünverdi ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Kazım Nasıroğlu yetkililerden tesislerin işleyişi içmesuyu ve atıksu kalitesi hakkında ayrıntılı bilgi aldı. MARSU yetkilileri ayrıca SASKİ'nin tüm tesis ve depolarının, içmesuyu kalite değerlerinin uzaktan kontrol edildiği SCADA Kontrol Merkezini de incelediler. Söz konusu ziyaret kapsamında kendilerini ağırladıkları için SASKİ'ye teşekkür eden MARSU yetkilileri söz konusu ziyaretin tecrübe ve bilgi paylaşımı açısından oldukça verimli geçtiğini dile getirdiler. SASKİ'nin şehir için hayata geçirdiği ve Sakaryalıların hizmetine sunduğu projeleri takdirle takip ettiklerini ifade ederek söz konusu ziyaretin devamının da geleceğini sözlerine eklediler.

(BCT-RFK-Y)



25.05.2017 14:11:53 TSI

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