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Yavuzeli'nde Tubitak bilim şenlikleri sergisi



(Fotoğraflı)



Mahmut Genç

GAZİANTEP (İHA) - Yavuzeli'nde İmam Hatip Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Şenlikleri sergisi devam ediyor.

İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Bekir Elmalı'nın proje sorumlusu olduğu proje kapsamında gerçekleştirilen öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Nedim Siverekli, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Şube Müdürü Mehmet Ali Eryiğit, İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ramazan Göçer, Okul Müdürleri, öğrenci ve Velisi katıldı. Sergide Kaymakam Murtaza Ersöz, öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ersöz, TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliğine katılan öğrencilerin çalışmaları için öğrencileri tebrik etti. İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ramazan Göçer konuşmasında, Tübitak 4006 Bilim Şenliğine öğrencilerimizle büyük bir çalışma yaparak emekle hazırladığını belirtti. Serginin sonunda yapılan çeşitli ikram dolayısıyla Okul Müdürü Ramazan Göçer, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eden İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, eğitim için her zaman aktif olmalarını istedi.

Program ikramlardan sonra son buldu.

(LO-SD-Y)



25.05.2017 14:12:39 TSI

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