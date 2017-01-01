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Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama yarışmaları için başvurular sona eriyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:12
Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama yarışmaları için başvurular sona eriyor
Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama yarışmaları için başvurular sona eriyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama yarışmalarında başvurular sona eriyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama yarışmalarında başvurular sona eriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, "Yeni nesilde çevre bilincini arttırmak hedefiyle düzenlediğimiz Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama yarışmalarında sona geldik. İnşallah 1 Haziran Perşembe günü dereceye giren okullar ödüllerin sahibi olacak" dedi.
Karamehmetoğlu, "Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği, Kolza A.Ş. desteği ile bu yıl 7'ncisi düzenlenen Bitkisel Atık Yağ Toplama yarışması için atık yağların lisanslı firmaya son teslim tarihi 26 Mayıs Cuma. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Atık Pil Toplama yarışmasında ise okullarımız, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinden oluşan değerlendirme kuruluna topladıkları atık pilleri 26 Mayıs Cuma günü 09.00 - 16.00 saatleri arasında getirebilecek. Değerlendirme Kurulumuz Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünde toplanacaktır" diye konuştu. Ödül töreninin 1 Haziran Perşembe günü yapılacağını söyleyen Karamehmetoğlu, "Yarışmalar ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün 444 40 54 (Dahili 2111-2114) no'lu telefonunu arayabilirler. Dereceye giren okullarımıza ödüllerini 1 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da AKM'de gerçekleştireceğimiz ödül töreniyle teslim edeceğiz. İnşallah yarışmamız çevreci gelecek nesil oluşmasında büyük katkı sunacaktır. Şimdiden tüm katılan okullarımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
(BCT-RFK-Y)

25.05.2017 14:12:48 TSI
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