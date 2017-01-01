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Milli Sporcu Abdulhakim Bölükbaşı Bulgaristan'dan birinci oldu



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MALATYA (İHA) - Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'ın Veliko Tarnova şehrinde yapılan Balkan MMA Şampiyonasına Malatya'dan katılan Milli Sporcu Abdulhakim Bölükbaşı , +120 kiloda birinci oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından her konuda desteklenerek şampiyonaya gönderilen milli sporcunun başarısı Malatya'da da büyük yankı uyandırdı. Balkan MMA Şampiyonası, geçtiğimiz hafta Bulgaristan'ın Veliko Tarnova şehrinde yapıldı. Şampiyonaya Ülkemizi temsilen Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Balkan MMA Federasyonu Asbaşkanı Orhan Özaktı'nın başkanlığında Milli Takım Antrenörleri Alper Sezai Haspolat, Metin Kılıç ve 8 erkek 1 bayan sporcu ile 3 yönetici olmak üzere toplam 15 kişi katıldı. Şampiyona sonucunda Türkiye'den Rukiye Rümeysa Kale bayanlar 55 kiloda 1'inci, Taha Sucu erkekler 56.5 kiloda 2'nci, İbrahim Nazli erkekler 61 kiloda 3'üncü, Ahmet Turan Ulaş erkekler 70 kiloda 2'nci, Rejepbay Akramov erkekler 93 kiloda 3'üncü, Hasan Aslan erkekler 93 kiloda 3'üncü ve Abdülhakim Bölükbaşı erkekler +120 kiloda 1'inci oldu.

Milli Sporcular, takım halinde ise Balkan üçüncülüğünü elde etti. Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili basın kuruluşlarına gönderdiği bültende, "Verilen desteklerle sporcular yurt içi ve dışında önemli karşılaşmalara katılıyor. Büyükşehir'in desteğiyle Balkan MMA Şampiyonasına katılan Milli Sporcu Abdulhakim Bölükbaşı, +120 Kiloda 1'inci oldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Çakır'a teşekkür

Ju Jitsu branşında Milli Sporcu Abdulhakim Bölükbaşı, desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ilgililere teşekkür ettiğini belirtti. Bölükbaşı, ayrıca 02-04 Haziran 2017 tarihleri arasında Bosna-Hersek'in Banja Luka şehrinde yapılacak Ju Jitsu Avrupa Şampiyonası ve 15-18 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde yapılacak Veteranlar Avrupa Şampiyonası da katılacağını kaydetti.

(MT-SD-Y)



25.05.2017 14:13:37 TSI

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