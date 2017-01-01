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Cizre Belediyesi gençleri geleceğe hazırlıyor



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Beden Eğitimi ve Spor Lisesi Kursu bu yılki eğitimlerine, yapılan çalışmalarla devam ediyor. Kursa katılan gençler uzman öğretmenler tarafından geleceğe hazırlanıyor.

Cizre Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Beden Eğitimi ve Spor Lisesi Kursu bu yıl ki eğitimlerine, yapılan çalışmalarla devam ediyor. Belediye bünyesinde 2010 yılında açılan ve açıldığı günden beri yüzlerce öğrenciyi Türkiye'nin farklı üniversitelerine ve spor yüksekokullarına yerleşmesini sağlayan kurs, bu yılda Cizre Stadyumu'nda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eğitim gören gençler Cizre'nin ve bölgenin spor alanında akademik anlamda hocalarının yetiştirip, Cizre'deki spor kültürüne ve başarısına katkıda bulunmak, amacıyla gençler sınavlara aralıksız çalışarak çalışmalarına devam ediyor.

(AY-MP- Y)



25.05.2017 14:14:39 TSI

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