Muazzez Arslan ve Şanlı için veda yemeği

KOCAELİ (İHA) - Körfez Kaymakamlığı'nda uzun yıllardır başarı ile görev yaparken emekliye ayrılan Nüfus Müdürü Muazzez Arslan ve Sema Şanlı için veda yemeği düzenlendi.

Körfez'de uzun yıllardır İlçe Nüfus Müdürlüğü görevini yürüten Muazzez Arslan ve Kaymakamlık Yazı İşleri Personeli Sema Şanlı'ya emekli olmalarından dolayı veda yemeği düzenlendi. Körfez Tütünçiftlik Sahil'de bulunan Kasr-ı Çakır'da düzenlenen yemeğe, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetinkaya ve eşleri katıldı.

Geceye ayrıca KTO Başkanı Sibel Moralı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gülseren Uray Düzgün, ilçe müdürleri, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve muhtarlar, STK temsilcileri, kaymakamlık çalışanları ve yakın aile dostları katıldı. Yemek öncesi ilk veda konuşmasını Yazı İşleri Personeli Sema Şanlı yaptı. Sema Şanlı, 'en güzel yıllarım' dediği görev süresi boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

2002 yılından bu yana Körfez İlçe Nüfus Müdürü olarak görev yapan ve emekliye ayrılan Muazzez Arslan da konuşmasında, "15 yıldır bu güzel ilçeye hizmette bulundum. Acısıyla tatlısıyla vatandaşlarımızla hayatı paylaştık. Bu süreçte sizleri tanımak, birlikte görev yapmak gerçekten güzeldi. Tatlı bir burukluk içerisindeyim. En büyük tesellim, evimin burada olması ve burada sizlerle birlikte yaşayamaya devam edecek oluşumdur" ifadelerini kullandı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da konuşmalarında Sema Şanlı ve Muazzez Arslan'a bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Yapılan konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirildi. Selam Şanlı ve Muazzez Arslan ile birlikte görev yapan arkadaşları da anılarını paylaşınca, salonda bazen gülümsemeler bazen de duygu dolu anlar yaşandı.

25.05.2017 14:13:27 TSI

