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Manisa'da dilenci operasyonu



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayı öncesi şehrin işlek noktalarını mesken tutan dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri il merkezinde dilencilik yapan şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Kentin işlek caddelerinde, hastane bahçelerinde ve camii çevresinde operasyon yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler çok sayıda dilenciye cezai işlem uyguladı. Dilencilerin vatandaşların manevi duygularını kullanarak haksız kazanç elde ettiğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, "Ramazan ayının da yaklaşması nedeniyle insanlarımızın merhamet duygularına istismar eden dilencilere zabıta ekiplerimiz denetimlerini arttırdı. Bu konu geçtiğimiz günlerde Manisa Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığımız ve ilçe belediyelerinin zabıta müdürlükleri ile yapılan toplantı da gündeme geldi. Bu anlamda çevre illerden gelerek organize bir şekilde dilencilik yapan şahıslar hakkında ekiplerimiz 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33. maddesine istinaden yasal işlem uygulandı. Yapılan dilenci çalışması sadece dilenmek amacıyla gündemimizde durmuyor. İşin güvenlik boyutunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz de bizlere bu konuda yardımcı olmaktadır "dedi.

Dilencilere para ve benzeri yardımların yapılmaması konusunda uyarıda bulunarak, bu sorunun çözümünde herkesi duyarlı olmaya çağıran İra, "Vatandaşlarımız dilenciliği meslek edinerek vicdani duyguları sömürenlere itibar etmemelidir. Öte yandan dilencilere yönelik operasyonlarımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile devam edecektir" dedi.

(AY-Y)



25.05.2017 14:14:52 TSI

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