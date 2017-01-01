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Hakkari'de sigara kaçakçılığı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:15
Hakkari'de sigara kaçakçılığı
Hakkari'de sigara kaçakçılığı

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamında 23 Mayıs 2017 günü sürücülüğünü Y.Y. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, 'zula' diye tabir edilen özel bölmede 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(MSA-Y)

25.05.2017 14:15:55 TSI
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